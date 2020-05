Een man uit Arnhem heeft zaterdag een vogelspin ontdekt in een bakje Chileense druiven die hij bij de Albert Heijn in zijn stad had gekocht. Hij zag het dier toen hij thuis een trosje druiven uit de bak wilde pakken.

"Ik wist niet goed wat ik moest doen. Totdat ik aan mijn buurman dacht, een man met verstand van dieren", vertelt Bart van den Akker aan De Gelderlander.

Deze buurman constateerde dat het om een relatief jonge Chileense vogelspin ging. "Zijn lichaam heeft de vorm van twee druiven. Een volwassen spin is veel groter, het formaat van een handpalm."

Een woordvoerder van Albert Heijn noemt de vondst uitzonderlijk. "Ik zou er ook van schrikken. Gelukkig is er niks vervelends gebeurd."

'We denken dat de spin de inspectie heeft doorstaan'

De supermarktketen kan niet precies reconstrueren wat er misgegaan is. "Onze leveranciers oogsten de druiven met de hand", legt de zegsman van Albert Heijn uit. "Ze worden op maat geknipt zodat er 500 gram aan druiven in een bakje past. We vermoeden dat de vogelspin goed gecamoufleerd in een tros de inspectie heeft doorstaan."

De familie Van den Akker krijgt van de winkelketen een nieuwe bak druiven en "een leuke attentie om bij te komen van de schrik". De spin heeft inmiddels onderdak gevonden bij de buurman.