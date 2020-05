Dierenorganisaties en -experts uiten hun zorgen over het opvallende aantal wallaby's dat de afgelopen twee weken in Nederland is ontsnapt. Het houden van de middelgrote kangoeroevariant is in Nederland niet verboden. Maar de dieren grijpen, zeker in de zomermaanden, elke kans om ervandoor te gaan.

De politie had het er de afgelopen twee weken maar druk mee. Op talloze plaatsen verspreid door heel Nederland ontsnapten wallaby's uit hun hokken en gingen in stad of dorp aan de wandel. Dit gebeurde onder meer in Zeeland, Drenthe, Limburg, Noord-Holland en Brabant.

De dieren richtten geen schade aan. Maar de trend baart dierenorganisaties wel zorgen, beaamt bioloog Godelieve Kranendonk van de Stichting Aap. "Door de corona-isolatie zijn veel mensen meer thuis dan normaal", stelt ze.

"Dat nodigt uit om meer tijd met hun exotische dieren door te brengen, en de kans dat ze dan per ongeluk het verblijf open laten staan, is groter. Wallaby's zijn snel en hebben maar een klein kansje nodig om te ontsnappen."

'Wallaby's hebben van nature de ruimte nodig'

Wallaby's horen niet thuis in een Nederlandse achtertuin of kinderboerderij, beaamt ook Jan Pol. De Drentse dierenarts, bekend van de National Geographic-serie The Incredible Dr Pol, heeft al bijna veertig jaar een praktijk in de Amerikaanse staat Michigan. Hier krijgt hij met regelmaat zieke wallaby's op zijn spreekuur. "Het zijn dieren die de ruimte nodig hebben", stelt hij met klem.

Die ruimte hebben zij van nature in landen als Australië, Indonesië en Papoea Nieuw Guinea, waar ze in het wild leven. "Het is familie van de kangoeroe, ze houden van springen en rennen", vertelt Pol. "In te kleine tuintjes of hokjes kunnen ze dat natuurlijk niet. Die natuurlijke impulsen houden ze altijd." Deze drang wordt sterker in de vroege zomermaanden, het natuurlijke paarseizoen voor de buideldieren.

Veel mensen hebben buideldier als statussymbool

Stichting Aap deelt de zorgen van Pol. "In gevangenschap hebben wallaby's vaak te weinig ruimte om te bewegen", stelt bioloog Kranendonk. "Ons advies is altijd om ze niet als huisdier te houden. Het is in ons land heel lastig om tegemoet te komen aan de natuurlijke behoeftes van de buideldieren." Zo zou een eigenaar een hek van minimaal 5 meter moeten hebben om er zeker van te zijn dat ze niet uitbreken. "Dat is de hoogte van de sprongen die ze kunnen maken."

Ook de Zoogdiervereniging is nadrukkelijk geen voorstander van het houden van wallaby's als huisdier. "Dit soort exoten overleeft wel en je hebt er weinig last van, maar ze horen hier natuurlijk niet thuis", beklemtoont bioloog Maurice La Haye. "Ze zien er schattig uit en mensen zien het als een soort statussymbool", aldus La Haye. "Kijk mij nou eens een gek huisdier hebben! Maar dat moet natuurlijk nooit een motief zijn om een dier aan te schaffen."

'Neem liever een Oudhollandse landgeit'

Het is in Nederland legaal om de Macropus Notamacropus, zoals zijn officiële naam luidt, te houden. Maar tegelijkertijd weet niemand hoeveel er zich precies in Nederland bevinden; die cijfers worden niet bijgehouden. Er is ook geen registratieplicht vanuit de overheid, iets waar dierenorganisaties wel al jaren voor pleiten.

"Wie per se een iets groter dier voor in de tuin wil hebben, doet er beter aan bijvoorbeeld een Oudhollandse landgeit in huis te nemen", adviseert La Haye van de Zoogdiervereniging. "Dit land is hun natuurlijke habitat, je haalt dus een stukje cultuurhistorie in huis. En je helpt tegelijkertijd een zeldzame diersoort te beschermen."