Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Contactberoepen mochten weer aan de slag

Deze maandag mochten contactberoepen zoals kappers, masseurs, fysiotherapeuten en pedicures weer aan het werk. De heropening zorgde voor een stormvloed aan reserveringen: zo moesten veel kappers hun openingstijden verruimen om de stroom klanten aan te kunnen.

Bij de contactberoepen gelden uiteraard strenge coronamaatregelen. Hoe een bezoekje aan de kapper er ten tijde van corona uitziet, is te zien in onderstaande video.

185 Telefoons staan roodgloeiend: zo gaan kappers weer open

Basisschoolleerlingen weer in de klas

Goed nieuws voor basisschoolleerlingen: zij mochten maandag weer naar school. In eerste instantie gaan leerlingen de helft van de tijd naar school. Hoe de scholen dat precies inrichten, mogen ze zelf beslissen.

Het advies is wel dat leerlingen hele dagen naar school gaan, bijvoorbeeld om de dag, om op die manier de druk op naschoolse opvang te verminderen.

Tijdelijk geen btw geheven op mondkapjes

De regering heeft woensdag besloten tussen 25 mei en 1 september geen 21 procent btw te heffen op medische en niet-medische mondkapjes.

De beslissing is genomen omdat het vanaf 1 juni vanwege het coronavirus verplicht is om in het openbaar vervoer (ov) een mondkapje te dragen. De tijdelijke korting moet reizigers in het ov tegemoet komen.

Vanaf 1 juni weer mogelijk om naar de bioscoop te gaan

Op 1 juni openen bioscopen weer hun deuren. Bioscoopketen Pathé heeft aangegeven vanaf die datum geleidelijk de deuren te openen, evenals kleinere bioscopen en filmtheaters, laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) woensdag weten.

Er gelden straks wel strenge regels in de bioscopen. Zo mogen alleen individuen, groepjes van maximaal twee personen en groepen die een huishouden vormen bij Pathé naar binnen. Er geldt van 1 juni tot 1 juli een maximumcapaciteit van dertig bezoekers per zaal, vanaf 1 juli mogen er maximaal honderd bezoekers in een ruimte aanwezig zijn.

15 miljoen euro voor steun creatieve sector

De zes grootste rijkscultuurfondsen hebben woensdag bekendgemaakt 15 miljoen euro extra vrij te maken aan steun voor de creatieve sector. De steun komt ten goede aan werkenden in deze sector, die het door de coronacrisis moeilijk hebben.

Het geld komt bovenop de eerder aangekondigde 300 miljoen euro die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uittrekt voor de Nederlandse cultuursector.

Pasgeboren reuzenpanda is gezond en groeit hard

Zowel pandamoeder Wu Wen als haar pasgeboren kroost in Ouwehands Dierenpark maken het goed. De jonge reuzenpanda is gezond en groeit hard, laat de dierentuin dinsdag weten.

Het jong is inmiddels vijftien dagen oud, heeft een opvallend lange staart en een donkere tekening op de schouders en voorpoten. Het geslacht van de pasgeboren panda is nog niet bekend en dat blijft voorlopig ook zo, omdat de dieren met rust worden gelaten.

KLM-passagiers kunnen kiezen uit voucher of geld terug

KLM geeft reizigers voortaan de keuze tussen een voucher of geld terug wanneer hun vlucht wordt geannuleerd als gevolg van het coronavirus. Dat maakte de maatschappij donderdag bekend.

Voorheen kregen reizigers standaard een voucher. Het Nederlandse kabinet steunde de maatschappij in deze keuze, maar kwam terug op dat beleid op aangeven van Brussel.

Vermiste vissers terecht na 42 dagen ronddobberen op Stille Oceaan

Twee vissers, die sinds hun vertrek vanaf de Marshalleilanden op 2 april werden vermist, zijn na 42 dagen ronddobberen op een klein eilandje aangemeerd, zo'n 1.600 kilometer verderop.

Volgens de gezondheidsminister van de Marshalleilanden waren de mannen "mager en zo zwak als je zou verwachten na veertig dagen op zee".

Bruinvissen kunnen ongestoord jagen door minder herrie door coronacrisis

Volgens Frank Zanderink, directeur van Stichting Rugvin, proviteren Bruinvissen op de Oosterschelde en vermoedelijk ook de Noordzee van de stilte op het water die wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Bruinvissen verblijven nu langere tijd in grotere groepen op één plek en kunnen daarnaast ongestoord jagen, ziet Zanderink. "Ik doe ruim vijftien jaar onderzoek naar dit dier, maar dit fenomeen heb ik nog niet eerder gezien."