Twee vissers die sinds 2 april werden vermist vanaf de Marshalleilanden zijn na 42 dagen op de Stille Oceaan teruggevonden. De mannen meerden donderdagochtend zo'n 1.600 kilometer verderop aan op een klein eiland in Micronesië, schrijft de New Zealand Herald.

Volgens de secretaris-generaal van de Marshalleilanden waren de vissers "mager en zo zwak als je zou verwachten na veertig dagen op zee". De zegsman heeft geen verdere uitspraken gedaan over de toestand van het duo.

De twee vissers maakten deel uit van een groep van drie vissers. De mannen raakten vermist nadat ze motorpech kregen nabij de eilandengroep in de Stille Oceaan. Door het slechte weer dreef de boot van de mannen de zee op, en belandde uiteindelijk meer dan veertig dagen later op een klein eiland in Micronesië.

Waar de derde visser is gebleven, is niet bekend. De twee mannen zijn opgevangen in een ziekenhuis in Weno, de grootste stad van Micronesië.