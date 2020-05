Het menselijk strottenhoofd dat dinsdag in een Zwolse kringloopwinkel werd ontdekt in een plastic bakje tussen ingeleverde spullen, blijkt een preparaat dat werd gebruikt bij scholing. Een misdrijf is uitgesloten, zo laat de politie woensdag weten.

Het strottenhoofd werd in 2003 gebruikt voor de scholing van artsen in het regioziekenhuis Isala. "Voor ons is hiermee het onderzoek afgerond", aldus de politie.

Medewerkers troffen het strottenhoofd aan bij het opruimen van ingeleverde spullen. De doos was voor de kringloopwinkel achtergelaten.

Zij hebben hierop de politie ingeschakeld. Forensisch rechercheurs hebben vervolgens kunnen vaststellen dat het om een orgaan uit het menselijk lichaam ging.