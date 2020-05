Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Tienduizend ouderen krijgen slimme speaker tegen eenzaamheid

Tienduizend ouderen krijgen van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en SeniorWeb een slimme speaker met spraaktechnologie. Hiermee willen de organisaties ervoor zorgen dat ouderen makkelijker online actief kunnen zijn, zodat ze bijvoorbeeld makkelijk iemand kunnen bellen of muziek kunnen opzetten.

Pasgeboren reuzenpanda is gezond

De pasgeboren reuzenpanda in Ouwehands Dierenpark is gezond en groeit hard. Ook met moeder Wu Wen gaat het goed. Dit is goed nieuws, omdat reuzenpanda's in de eerste tien dagen na de geboorte het meest kwetsbaar zijn. Inmiddels is het jong elf dagen oud.

Oversterfte is eind april fors afgenomen

In de week van 27 april tot en met 3 mei zijn ongeveer 165 meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de oversterfte fors afgenomen. Wel is is er nog steeds sprake van een bovengemiddeld aantal sterfgevallen.

Steeds meer niet-medische mondkapjes in winkels

Goed nieuws voor ov-reizigers die zelf geen mondkapje kunnen maken: steeds meer grote drogisterijketens hebben niet-medische mondkapjes in hun assortiment. De winkels springen hiermee in op de verwachte vraag nu het dragen van mondkapjes vanaf 1 juni verplicht wordt in het openbaar vervoer.

100 miljoen euro ingezameld voor inwoners New York

Een benefietevenement in New York heeft 115 miljoen dollar (ruim 100 miljoen euro) opgebracht voor inwoners die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Meerdere artiesten, onder wie Mariah Carey, Bon Jovi, Chris Rock en Billy Joel, traden op om zoveel mogelijk geld in te zamelen.