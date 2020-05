Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Duitsland verbiedt conversietherapie voor minderjarigen

Het Duitse parlement heeft donderdagavond ingestemd met een wet die ervoor moet zorgen dat 'conversietherapie', waarvan wordt beweerd dat deze de seksuele oriëntatie van een persoon kan veranderen, niet meer wordt aangeboden aan minderjarigen.

Er is volgens experts geen wetenschappelijke basis voor de werkzaamheid van conversietherapie. Uit meerdere onderzoeken is wel gebleken dat deze therapieën kunnen leiden tot depressie en zelfmoordneigingen.

Overtreding van de wet kan leiden tot een celstraf van maximaal één jaar of een boete van 30.000 euro.

Zeldzame zeeprik gespot in de Biesbosch

Een bijzondere vondst in de Biesbosch woensdag: een boswachter trof daar een zeer zeldzame zeeprik aan. Het dier van wel tachtig centimeter lang was verdwaald. De boswachter heeft het dier gevangen en naar dieper water gebracht.

47 Video Boswachter stuit op zeldzame zeeprik in de Biesbosch

Donatie Banksy aan ziekenhuis wordt geveild ten bate van Britse zorg

In de foyer van het Southampton General Hospital hangt sinds kort een schilderij van Banksy. Het werk wordt in de herfst geveild ten bate van het Britse zorgsysteem.

Banksy doneerde het schilderij, waarop een jongen is te zien die zijn Spider-Man- en Batman-actiefiguurtje heeft ingeruild voor een pop van een verpleegkundige, als bedankje aan het ziekenhuispersoneel voor hun werk tijdens de COVID-19-epidemie.

Recordopbrengst zonnepanelen door strakke blauwe lucht

Door de strakblauwe luchten en het grote aantal zonuren was april een topmaand voor mensen met zonnepanelen, blijkt woensdag uit cijfers van energieleverancier Essent. De opbrengst van een gemiddeld zonnepaneelsysteem bereikte in april met een gemiddelde opbrengst van 88 euro een record. Dat was 28 euro meer dan het langjarig gemiddelde voor april.

Meerdere experts vragen zich af of de bewolking in Nederland is afgenomen vanwege het nagenoeg tot stilstand gebrachte vliegverkeer. Juist op zonnige dagen gooien vliegtuigen wel eens roet in het eten, omdat ze bijdragen aan de vorming van wolken.

Franse dolfijn met boeienspel uit Amsterdamse haven gered

De tuimelaardolfijn die zaterdagochtend in de havens van Amsterdam strandde, is zondag met succes naar IJmuiden geloodst. Dat lukte door een spel met boeien op te tuigen. Het bleek om een bekende, solitair levende dolfijn te gaan die vaak voor de Franse kust verblijft en de bijnaam Zafar heeft gekregen, laat SOS Dolfijn weten.

Solitair levende dolfijnen zoeken vaak contact met mensen en schepen op. Zafar was met het zeilschip Tres Hombres vanuit Frankrijk naar Nederland gezwommen, maar kon niet in de haven van Amsterdam blijven. Het brakke water daar is slecht voor zijn gezondheid.

Om terug de zee in te gaan moest hij alleen wel door een sluis. Voor dolfijnen is dat doorgaans erg spannend, maar dankzij het boeienspel lukte het uiteindelijk. Dat Zafar houdt van spelen met boeien en touwen, had SOS Dolfijn doorgekregen vanuit Frankrijk.

Coen Swijnenberg keert terug in Coen en Sander Show

Radio-dj Coen Swijnenberg zal vanaf volgende week weer te horen zijn in De Coen en Sander Show. Swijnenberg werkte geruime tijd niet vanwege een burn-out.

Swijnenberg voelde zich al "een tijdje niet goed. Maar ik dacht: dat hebben we allemaal wel eens. Ik slaap er een nachtje goed over, maak wat wandelingen op het strand, maar het gevoel ging eigenlijk niet weg," aldus Swijnenberg.

Tattooshop weer open: 'Maandag gaat boeken in als T-day'

Mensen met een contactberoep mogen van het kabinet vanaf maandag onder bepaalde voorwaarden weer aan de slag. Onder hen ook Henk Schiffmacher, die in Amsterdam zijn eigen tattooshop heeft.

De tatoeëerder zal zelf nog niet gelijk aan de slag kunnen, omdat hij 68 jaar is en in de risicogroep valt. "Maar de jonge garde zal goed verdeeld en goed beschermd aan de slag gaan. Ik denk dat maandag de geschiedenisboeken ingaat als T-day, de dag waarop we weer mogen tatoeëren."

Geschrokken Koeman voelt zich 'weer zo gezond als een vis'

Ronald Koeman heeft donderdag voor het eerst wat van zich laten horen sinds hij afgelopen zondag wegens hartklachten met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De bondscoach van Oranje voelt zich weer uitstekend.

De oud-topvoetballer kreeg zondag thuis klachten op de borst, waarna hij met de ambulance naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) werd vervoerd. Daar onderging hij met succes een hartkatheterisatie.

Harry Potter-acteur Rupert Grint heeft een dochter gekregen

Rupert Grint en zijn 28-jarige vriendin Georgia Groome hebben hun eerste kind gekregen. Het koppel laat aan meerdere Britse media weten dat zij een dochter hebben gekregen. De naam van het meisje is nog niet bekendgemaakt.

Een kleine maand geleden werd duidelijk dat de 31-jarige Grint, vooral bekend van zijn rol als Ron Weasley in de Harry Potter-films, vader zou worden.

Bob Dylan komt voor het eerst in acht jaar met nieuw studioalbum

Bob Dylan gaat voor het eerst sinds 2012 een nieuw album uitbrengen: Rough And Rowdy Ways. De 78-jarige zanger maakt vrijdag via Twitter bekend dat zijn 39e studioalbum op 19 juni verschijnt.

Het is voor het eerst sinds Tempest dat de Amerikaanse artiest een album met nieuwe liedjes uitbrengt. Een van die songs is het bluesnummer False Prophet, dat vanaf vrijdag online staat.