Autobezitters in New York die door de quarantaine enige tijd niet hebben gereden, doen er goed aan alert te zijn op rattennesten onder de motorkap. De pakweg twee miljoen ratten in de stad zijn door de coronacrisis gedwongen een ander onderkomen te zoeken omdat alle restaurants op dit moment dicht zijn.

Meestal houden de knaagdieren zich op in de buurt van restaurants, omdat het afval van de maaltijden een welkome voedselbron voor de dieren is. Maar nu er al weken veel minder vuilnis op straat en in restaurants staat, zijn veel ratten op zoek naar een nieuw onderkomen.

De donkere motor van een auto doet met alle draadjes denken aan de grond met wortels waar veel ratten zich in de natuur graag ophouden. Daarvoor waarschuwen meerdere experts in een artikel in The New York Times.

"Ratten houden enorm van knagen en dat kunnen zij op alle draadjes onder de motorkap van een auto", legt een woordvoerder van een verdelgingsbedrijf in de krant uit. Auto's die gebruikmaken van biobrandstof uit plantaardige materialen als palmolie of mais ruiken ook nog eens aantrekkelijk voor de dieren.

'Zet auto niet bij riool en verplaats voertuig af en toe'

Een onderzoeker van de Fordham University die studie verricht naar knaagdieren in stedelijke omgevingen, waarschuwt dat de ratten in New York momenteel ook agressiever kunnen zijn dan normaal het geval is. "De stress bij de dieren neemt toe als er minder eten beschikbaar is, zoals nu", zegt hij. "Daardoor worden ze brutaler en zullen ze zich ook overdag sneller onder de mensen begeven."

Bewoners van Manhattan kregen het advies hun auto's als deze langer stilstaan vooral niet in de buurt van riolen of putdeksels neer te zetten. Het is ook verstandig om tijdens de quarantaine wel af en toe de auto te verplaatsen of het voertuig te controleren op knaagsporen in de bedrading onder de motorkap.

