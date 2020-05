Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Britse egels zijn veiliger sinds coronacrisis

Natuurbeschermers constateren dat in het Verenigd Koninkrijk veel minder egels sterven sinds de coronalockdown. Doordat mensen minder reizen, worden ook een stuk minder diertjes doodgereden, melden zij aan de BBC. Volgens experts komt dit ook mede doordat veel Britten meer tijd hebben om te tuinieren.

Laatste deel nieuwe brug Genua geplaatst

Het laatste deel van een nieuwe verkeersbrug in Genua, die gebouwd moest worden nadat het deel snelweg in augustus 2018 instortte, met 43 doden tot gevolg, is dinsdag geplaatst. Naar verwachting zal de brug komende zomer weer opengaan voor verkeer. Burgemeester Marco Bucci reageerde verheugd: "Vandaag vieren we de eenwording van de stad."

Muziek van Orgel Joke (70) populair: 'Prachtig om mensen vrolijk te maken'

De zeventigjarige Joke Meijer speelt onder de naam Orgel Joke liedjes op Instagram. Inmiddels telt haar account 34.000 volgers en blijft ze ook in de Nederlandse media allerminst onopgemerkt. Met haar filmpjes maakt ze menig (on)bekende Nederlander vrolijk.

Eerste twee maanden ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels betaald

Ouders hebben vanaf augustus 2022 recht op een financiële vergoeding tijdens de eerste negen weken ouderschapsverlof. De verlofuitkering omvat de helft van het dagloon van de werknemer, tot een maximum van 219,28 euro. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schreef woensdag in een brief dat het kabinet al langer nadenkt over hoe ouders geholpen kunnen worden bij het combineren van werk en gezin.

Topkoks maken maaltijden voor zorgpersoneel in Eindhoven

Topkoks uit de regio Eindhoven zullen de komende weken gezamenlijk maaltijden maken voor zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen in de stad. De koks maken in totaal driehonderd maaltijden per dag. Daarmee willen ze het personeel van de Vitalis WoonZorg Groep en het Catharina Ziekenhuis een handje helpen.

Kiki Bertens pakt ook op de PlayStation titel in Madrid

Kiki Bertens heeft donderdag het virtuele tennistoernooi van Madrid op haar naam geschreven. De Wateringse was op de PlayStation in de finale met 6-2 te sterk voor de Française Fiona Ferro.