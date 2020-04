Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Rode Kruis zamelt miljoenen beschermingsmiddelen in

Een inzamelingsactie van het Rode Kruis heeft ruim zes miljoen persoonlijke beschermingsmiddelen opgeleverd. Bij de hulporganisatie zijn tussen 20 maart en 29 april onder meer anderhalf miljoen mondmaskers, bijna 100.000 beschermingsbrillen en meer dan 50.000 schorten ingeleverd.

Geen nieuwe besmettingen in Zuid-Korea

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld in Zuid-Korea, zo laat het nationale gezondheidscentrum weten. Er zijn nu 10.765 besmettingen vastgesteld. Wel nam het dodental met één toe, tot 247.

Coronacrisisicoon blaast honderd kaarsjes uit

De Brit Tom Moore is honderd jaar geworden. De oorlogsveteraan is wereldberoemd doordat hij honderd rondjes in zijn tuin liep, waarmee hij zo'n 34 miljoen euro inzamelde voor de zorg. Hij is donderdag bevorderd van kapitein tot kolonel en heeft daarnaast 140.000 verjaardagskaarten ontvangen.