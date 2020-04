Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Nederlanders kunnen virtueel bloem leggen op 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een alternatief bedacht voor het leggen van bloemen bij monumenten op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Door de coronacrisis zijn samenkomsten om de slachtoffers van de oorlog te gedenken niet mogelijk. Maar Nederlanders kunnen wel digitaal een bloem leggen bij een van de 3.900 oorlogsmonumenten in het land.

Via een database op de website van het Nationaal Comité kunnen bezoekers laten weten bij welk monument ze een virtuele bloem willen leggen. Ook voor de Nationale Kinderherdenking op 4 mei kunnen bloemen worden aangevraagd; deze worden daadwerkelijk gelegd in Madurodam waar de ceremonie plaatsvindt.

Britse egels zijn veiliger door coronalockdown

Natuurbeschermers constateren dat er veel minder egels sterven in het Verenigd Koninkrijk sinds de coronalockdown. Doordat mensen veel minder reizen, worden er veel minder diertjes doodgereden, melden de natuurbeschermers aan de BBC.

De Britse Hedgehog Preservation Society, die zich bezighoudt met de bescherming van egels, meldt bovendien dat veel meer mensen egels zien rondlopen in de tuin.

Experts van de organisatie voegen hieraan toe dat dit ook mede komt doordat vanwege de lockdown veel Britten meer tijd hebben om te tuinieren.

VK gebruikt al negentien dagen geen vieze energie meer

Het Verenigd Koninkrijk gebruikt al ruim 438 uur aaneengesloten geen energie meer die werd opgewekt door kolencentrales, meldt The Guardian dinsdag. Daarmee is het record van achttien dagen (432 uur) gebroken, dat in juni 2019 werd behaald.

Het is voor het VK de langste periode zonder door kolen opgewekte energie sinds de industriële revolutie. De eerste keer dat de Britten sinds de negentiende eeuw weer even zonder de opbrengst van kolencentrales functioneerden, was drie jaar geleden. Destijds ging het om 24 uur.

Sterren organiseren etmaal lang benefiet voor coronaslachtoffers

Presentatrice Oprah Winfrey, de Amerikaanse oud-president George W. Bush en actrice Julia Roberts doen vrijdagavond (lokale tijd) mee aan het benefietconcert The Call To Unite. In totaal zullen meer dan tweehonderd beroemdheden, artiesten en politieke leiders optreden tijdens het benefiet, waarmee geld wordt ingezameld voor gezinnen die hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Ook kunnen kijkers zich aanbieden voor vrijwilligerswerk. Tijdens The Call To Unite staan er 24 uur lang workshops, optredens en lezingen op het programma, die over de hele wereld te volgen zijn. Volgens een persbericht moet het benefietevenement de kijkers inspireren om sterker uit de coronacrisis te komen.

Festivals gaan online films aanbieden op YouTube

Meer dan twintig filmfestivals uit de hele wereld werken samen aan een gratis tiendaags filmfestival. Het evenement heet 'We Are One: A Global Film Festival' en vindt vanaf 29 mei op YouTube plaats.

De internationale festivals zijn de samenwerking aangegaan omdat er momenteel geen filmfestivals plaats kunnen vinden wegens de coronamaatregelen.