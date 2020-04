Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, lijkt het goede nieuws weg te vallen. Daarom maken we een overzicht van het positieve nieuws van de afgelopen dag.

Minder grote afname aantal insecten dan gedacht

De afname van de wereldwijde insectenstand lijkt minder groot dan gedacht. Onderzoekers concludeerden in 2017 dat de insectenstand in natuurgebieden in 27 jaar tijd met 75 procent was afgenomen. Uit een nieuw onderzoek over de laatste dertig jaar blijkt het om een afname van 24 procent te gaan.

Gulle gift voor medewerkers van HMC

Een ex-inwoner van Den Haag heeft bijna 87.300 euro gegeven aan 485 medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De weldoener, die anoniem wil blijven, bedankt hen in de strijd tegen het coronavirus. De verpleegkundigen, zorgondersteuners en schoonmakers hebben ieder 180 euro ontvangen.

Lintje voor ruim drieduizend mensen

3.060 mensen hebben vrijdag te horen gekregen dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. Verreweg het grootste deel (87 procent) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronamaatregelen worden de onderscheidingen op een later moment uitgedeeld.

Extra fiscale steun voor zzp'ers en ondernemers

Het kabinet voert nog drie extra maatregelen in om zzp'ers en ondernemers te steunen zodat ze minder geld kwijt zijn aan belastingen. Mogelijk tienduizenden ondernemers kunnen aanspraak maken op deze steunmaatregelen.

Oversterfte in Nederland neemt af

De zogenoemde oversterfte door het coronavirus in Nederland is iets afgenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen weken kwam het cijfer telkens tussen de achttienhonderd en tweeduizend uit. Dat waren er vorige week ongeveer twaalfhonderd.