Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Zeehond Droppie op Wadden uit net bevrijd

Een grijze zeehond is woensdagochtend met een stuk visnet om zijn nek gevonden op het strand van Texel. Een dierenarts van Ecomare heeft het dier uit zijn benarde situatie bevrijd, meldt de zeehondenopvang. Het dier heeft de naam Droppie gekregen.

Droppie werd door een wandelaar gevonden, waarna dierverzorgers de zeehond kwamen ophalen. Het dier heeft een "gemene" wond in de nek en enkele wondjes aan zijn kop, die vermoedelijk allemaal door het visnet zijn veroorzaakt.

Meer dan helft van Nederlanders beweegt genoeg

Meer dan de helft van de Nederlanders van vier jaar of ouder bewoog in 2019 voldoende, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast bewogen vorig jaar twee keer zoveel ouderen voldoende als bijna twintig jaar geleden.

Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen iedere week minstens 2,5 uur matig intensief in beweging zijn, door bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen. Kinderen moeten dagelijks minstens een uur bewegen. Jongeren van tussen de 12 en 18 jaar en mensen van 65 jaar of ouder bewegen volgens de cijfers van het CBS het minst.

Twitter verbiedt complottheorieën over 5G en corona

Twitter verbiedt de verspreiding van complottheorieën over 5G en het coronavirus, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. Alle "ongefundeerde berichten" die mensen oproepen tot actie, het vernietigen of beschadigen van kritieke infrastructuur of maatschappelijke onrust, zijn verboden.

Het bedrijf noemt als voorbeeld berichten die beweren dat de supermarkten niet meer bevoorraad worden en dat mensen "zo snel mogelijk naar de supermarkt moeten rennen om te hamsteren". Ook beweringen als "5G leidt tot het coronavirus - vernietig alle zendmasten in je buurt!" zijn voortaan expliciet verboden.