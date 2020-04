Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Tandartsen mogen direct weer aan de slag

Tandartsen en mondhygiënisten mogen vanaf woensdag de reguliere zorg hervatten. De mondzorgkoepels hebben daartoe een leidraad opgesteld, zodat dit op een "gepaste en verantwoorde" manier kan gebeuren. Niet-coronapatiënten kunnen vanaf woensdag weer bij de tandartsen en mondhygiënisten terecht.

In de praktijken gelden strenge maatregelen; zo moet het personeel zich goed beschermen door een mondkapje en beschermende kleding te dragen. Patiënten moeten zoveel mogelijk alleen komen en zo kort mogelijk in de wachtruimte verblijven.

Kinderen kunnen met bloem 'aanwezig' zijn bij 4 mei-herdenking

De Nationale Kinderherdenking in miniatuurpark Madurodam op 4 mei gaat vanwege de coronacrisis door zonder publiek. Maar jongeren die wel willen laten weten dat zij in gedachten bij de herdenking aanwezig zijn, kunnen kosteloos een bloem bestellen. Deze bloemenzee vertegenwoordigt alle duizenden kinderen die normaal bij de ceremonie aanwezig zijn.

De bloemenzee symboliseert het jaarlijkse eerbetoon van alle kinderen in Nederland voor allen die in het verleden hebben gevochten voor de vrijheid. Het eerbetoon is op maandagavond 4 mei wel via een livestream te volgen. De bloemen zijn aan te vragen via de website van de Kinderherdenking.

Zonnepanelen brengen meer op door meer zonuren

Door een bovengemiddeld aantal zonuren in maart hebben zonnepanelen in het eerste kwartaal meer opgeleverd voor eigenaren. Het aantal zonuren in maart kwam uit op 186, fors meer dan het gemiddelde van 138 uur.

De opbrengst door zonnepanelen werd verder vergroot door een combinatie van laagstaande zon en een heldere hemel vanwege de afname van het vliegverkeer. Essent heeft berekend dat dit voor eigenaren van zonnepanelen in het eerste kwartaal tot 11 euro aan extra inkomsten heeft geleid.

Netflix heeft recordaantal nieuwe abonnees door coronacrisis

Netflix heeft nog nooit zo veel nieuwe abonnees binnen een kwartaal verwelkomd als in de eerste drie maanden van 2020: 15,8 miljoen wereldwijd, maakt de streamingdienst woensdag bekend. De recordstijging is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor veel mensen thuis moeten blijven.

In totaal heeft Netflix nu 182,9 miljoen abonnees. Een soortgelijke groei verwacht Netflix niet voor de komende kwartalen. De streamingdienst verwacht in de periode juli tot december minder nieuwe abonnees dan een jaar eerder, omdat het aantal nieuwe abonnees naar verwachting afneemt naarmate de lockdownmaatregelen in verschillende landen worden versoepeld of zelfs opgeheven.

136 Video Bekijk de trailer van Tiger King

Richard Gere wordt op zeventigjarige leeftijd weer vader

De Amerikaanse acteur Richard Gere is vader geworden van een zoon, meldt het Spaanse tijdschrift HOLA. Het is het tweede kind van de 70-jarige acteur en zijn 37-jarige vrouw Alejandra Silva.

Uit een eerdere relatie met Carey Lowell heeft Gere al een nu twintig jaar oude zoon. De acteur was eerder ook getrouwd met model Cindy Crawford. Gere is bekend van onder meer zijn hoofdrol in de film Pretty Woman.