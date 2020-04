Enkele tientallen studenten die vurig hoopten om komend schooljaar de studie geneeskunde te kunnen volgen aan het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, zijn donderdag van een erg koude kermis thuisgekomen. Zij kregen digitaal een bericht dat zij waren ingeloot, maar ontvingen het 'goede nieuws' door een technische fout.

Medewerkers van het VUmc zouden tijdens het versturen van persoonlijke toelichtingen achter de fout zijn gekomen. De juiste berichten zouden niet naar de bijbehorende mailadressen zijn verstuurd. Normaliter sorteert een automatisch systeem dat.

"Niet ingelote studenten ontvingen daardoor abusievelijk een link dat ze wel ingeloot waren. De verzending van de persoonlijke toelichting is hierop direct gestaakt", aldus de universiteit. "Eerst moet worden onderzocht wat is misgegaan en waar het is misgegaan."

De teleurgestelde studenten door middel van individuele gesprekken ingelicht over de fout en hebben excuses aangeboden gekregen, vertelt woordvoerder Marre Roozen in gesprek met NU.nl.

Het is nog niet duidelijk wat de technische fout heeft veroorzaakt. Voor de studenten worden oplossingen gezocht.