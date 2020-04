Voor het eerst in decennia zijn de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya weer te zien. De luchtkwaliteit in de Indiase deelstaat Punjab is de afgelopen weken sterk verbeterd sinds de lockdown vanwege de coronacrisis.

De Indiase regering heeft een volledige lockdown afgekondigd vanwege de corona-uitbraak. De 1,4 miljard inwoners moeten thuisblijven van premier Narendra Modi.

Daardoor is de industrie stilgevallen en is er veel minder uitstoot van verkeer en fabrieken in het hele land. Hierdoor hebben de bewoners in Punjab voor het eerst in zeer lange tijd een onbelemmerd uitzicht op de Himalayatoppen.

Sommige inwoners melden zelfs dat zij zicht hebben tot 200 kilometer ver. Vooral jonge Indiërs, die dit nog nooit hebben meegemaakt, delen massaal hun foto's van de bergtoppen op sociale media.

Luchtkwaliteit met 33 procent verbeterd

De lockdown in India duurt inmiddels drie weken. Normaal is de luchtkwaliteit in het land een groot probleem. Zeker in de grote steden wordt er doorlopend gewaarschuwd voor de gevolgen van smog.

De verbetering van de luchtkwaliteit is ook geconstateerd door de Central Pollution Board, het officiële overheidsorgaan dat toezicht houdt. Experts stellen op basis van metingen dat de luchtkwaliteit sinds de lockdown met 33 procent is toegenomen.

Klimaatactivisten in India noemen de lockdown een "wakeup-call" en hopen dat Indiërs hun gedrag ook na de coronacrisis gaan aanpassen om de luchtkwaliteit beter te houden.

