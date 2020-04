Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

President Nieuw-Zeeland belooft kinderen dat paashaas doorwerkt in coronatijd

De Nieuw-Zeelandse president Jacinda Ardern heeft kinderen beloofd dat de tandenfee en de paashaas tot de zogenoemde vitale beroepen horen en dus zullen doorwerken tijdens de COVID-19-crisis.

Hiermee reageert Ardern op brieven van bezorgde kinderen. Wel voegde ze toe dat de paashaas mogelijk niet overal zal kunnen komen in deze tijd.

35 Video Premier Nieuw-Zeeland: 'De Paashaas is een vitaal beroep'

Defensie ondersteunt distributiecentra van Voedselbanken Nederland

Defensie is dinsdag begonnen met het helpen van drie distributiecentra van Voedselbanken Nederland, zodat zij weer kunnen beginnen met het leveren van levensmiddelen. Drie locaties moesten onlangs de deuren sluiten wegens de coronavirusuitbraak.

Tot 1 juli zullen ruim veertig militairen helpen bij de distributiecentra.

Supermaan wereldwijd goed te zien

In de nacht van dinsdag op woensdag stond de maan dichter op de aarde dan normaal gesproken, waardoor hij feller en groter leek dan normaal. Dit wordt ook wel de supermaan genoemd en vanwege het heldere weer was het goed zichtbaar.

NU.nl zette een aantal foto's van het verschijnsel op een rijtje.

Ouwehands Dierenpark heeft signalen dat reuzenpanda drachtig is

Ouwehands Dierenpark zegt dat er positieve signalen zijn dat reuzenpanda Wu Wen drachtig is. Het is echter nog niet zeker of de paring in januari een succes was.

Het dier wordt sinds de paring in de gaten gehouden, waarbij verzorgers de hormonen in haar urine monitoren. Haar hormoonspiegel blijkt stijgende te zijn, wat zou kunnen betekenen dat ze drachtig is. Het kan echter ook een schijndracht zijn.

Ook valt het op dat Wu Wen steeds meer in haar kraamhol gaat zitten, wat ze eerder nog niet deed.

107-jarige vrouw uit Goeree-Overflakkee is oudste genezen coronapatiënt

De 107-jarige Cornelia Ras uit Goeree-Overflakkee is volgens de gezondheidsorganisatie WHO de oudste genezen coronapatiënt in de wereld.

Voordat 'Tante Cor', zoals haar familie haar noemt, genas, was de oudste genezen persoon een 104-jarige man uit de Amerikaanse staat Oregon.

Mogelijk langste kwal ooit ontdekt bij Australië

Onderzoekers hebben mogelijk de langste kwal ooit ontdekt bij Australië. Het dier is spiraalvormig, waarvan de buitenste ring een geschatte omtrek van 47 meter heeft.

31 Video Onderzoekers delen beelden van mogelijk langste kwal ooit

Toppen Himalaya zichtbaar voor het eerst in decennia

In de Indiase deelstaat Punjab is de luchtkwaliteit sterk verbeterd sinds de lockdown vanwege de coronacrisis. Hierdoor zijn de bergtoppen van de Himalaya voor het eerst in decennia weer te zien. Sommige bewoners van Punjab hebben de toppen nog nooit in hun leven gezien, tot nu.

Verschillende onderzoeken naar coronabehandelingen

In Nederland zijn deze week twee proeven gestart naar behandelingen voor coronapatiënten. Zo heeft een patiënt in het Erasmus MC plasma met antistoffen toegediend gekregen. Mogelijk kan het plasma van genezen patiénten anderen helpen, maar dit moet eerst nog bewezen worden.

Ook wordt een onderzoek gestart naar de malaria- en reumamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine. Deze middelen worden wereldwijd al experimenteel toegediend aan coronapatiënten. Of ze het gewenste effect hebben, moet nog blijken.