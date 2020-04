Opmerkelijk Rijksmuseum van Oudheden in Leiden koopt duizend jaar oude Vikingring Slideshow Infographic Video 67 x gedeeld De collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is uitgebreid met een Vikingring. Het gaat om een zilveren ring uit de tiende eeuw. Het kleinood werd in december met een metaaldetector ontdekt in een maisveld bij Hoogwoud, een plaats in de kop van Noord-Holland.