Koning Willem-Alexander heeft op een speciaal Vijfje (muntstuk van 5 euro) dat wordt gepresenteerd vanwege de 75e verjaardag van de bevrijding nog steeds geen baard. De keuze om de koning zonder baard af te beelden is opmerkelijk; Willem-Alexander heeft zijn veelbesproken gezichtsbeharing inmiddels sinds augustus vorig jaar.

"De beeltenis van de koning is gemaakt in een periode waarin nog niet duidelijk was of hij de baard zou houden, en er bijvoorbeeld ook nog geen officiële portretten van hem met baard waren", laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën maandag aan NU.nl weten.

De munt vanwege de viering van 75 jaar bevrijding is slechts een van de twee speciale herdenkingsmunten die de Koninklijke Nederlandse Munt dit jaar presenteert. De tweede is een zogenoemde Unesco-munt die in het najaar verschijnt.

Het is nog niet duidelijk wie de ontwerper van deze munt wordt.

Ook gewone euromunten worden voorlopig niet aangepast

Ook op de 'gewone' euromunten wordt nog steeds de oude beeltenis van Willem-Alexander zonder baard gebruikt.

Het ministerie van Financiën laat weten dat er nog niet wordt nagedacht over een alternatief voor het baardloze portret van Willem-Alexander dat Erwin Olaf in 2013 maakte voor de huidige euromunten. Voor komend jaar worden er in principe alleen nieuwe stuivers gedrukt.

De beeltenis van vorsten wordt soms wel aangepast

Het gebeurt overigens wel dat afbeeldingen van Nederlandse vorsten op munten worden aangepast. Zo werden in het verleden de beeltenissen van Wilhelmina, Juliana en Beatrix aangepast toen ze zichtbaar ouder werden.

Het ministerie van Financiën kan geen antwoord geven op de vraag wanneer het uiterlijk van Willem-Alexander lang genoeg veranderd is om zo'n besluit te nemen.