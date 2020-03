Woensdrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer opmerkelijk record op zijn naam gezet. Voor het eerst in ruim een jaar tijd werd in Nederland een temperatuur van -6,1 graden gemeten. Zo koud is het de hele afgelopen winter niet geweest, meldt Weerplaza dinsdag.

De laatste keer dat het zo koud was in Nederland was tijdens de vorige winter: toen werden zelfs temperaturen van -13,3 graden bereikt.

Kouder dan -5,4 graden werd het afgelopen winter echter niet. Die temperatuur werd op 21 januari in Maastricht gemeten.

De extreem lage temperatuur in Woensdrecht was volgens meteoroloog Leon Saris te danken aan een koudefront uit Polen en Rusland dat over Nederland trok.

Daarnaast bevond Woensdrecht zich in een bijzondere tijdelijke 'luchtbel', waardoor de wind tijdelijk stil kwam te liggen in het Brabantse plaatsje. "Dit zorgde voor de unieke omstandigheden waardoor deze lage temperatuur werd bereikt", aldus Saris.

De kans dat de komende nachten weer zulke lage temperaturen worden bereikt is overigens gering, al blijft het wel kouder dan normaal rond deze tijd van het jaar.