Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Extra seizoen Wie is de Mol? aangekondigd

Goed nieuws voor liefhebbers van Wie is de Mol?: na komende zomer komt er een extra seizoen van de serie op televisie. Dit gebeurt omdat het programma van AVROTROS dit jaar een jubileum viert. Afgelopen seizoen was namelijk de twintigste editie.

Familie bestolen van 10.000 euro door phishing krijgt geld terug

De 10.000 euro die een familie uit Rijssen kwijt was door een phishingaanval, is volledig terugbetaald door de Rabobank. Criminelen hadden toegang gekregen tot de bankgegevens van de familie, vermoedelijk via een transactie op Marktplaats waarbij inloggegevens werden ingevuld op een nepwebsite.

Bij Maastricht gevonden fossiel blijkt oudste van moderne vogel te zijn

Een fossiel van een vogelschedel dat twintig jaar geleden werd gevonden in het kalksteen van de Sint-Pietersberg nabij Maastricht, blijkt het oudste fossiel van een moderne vogel te zijn dat tot nu toe is gevonden. Dat ontdekten wetenschappers die hun vondst woensdag hebben gepubliceerd in het blad Nature.

Pinguïns verkennen gesloten Amerikaans aquariumpark

Deze pinguïns mochten een aquariumpark in de Amerikaanse stad Chicago verkennen, omdat het gesloten is voor publiek wegens het coronavirus.

49 Video Pinguïns verkennen gesloten aquariumpark in Chicago

Personeel van Amsterdams ziekenhuis overladen met cadeaus

Personeel van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam wordt overladen met cadeaus van Amsterdammers die hen willen steunen tijdens de coronacrisis. Zo krijgen ze onder meer bloemen, chocolade en pizza's.

Voor het eerst sinds corona-uitbraak geen nieuwe besmettingen in Wuhan

In de Chinese stad Wuhan zijn woensdag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het is voor het eerst sinds de uitbraak in december dat in het epicentrum van de virusuitbraak niemand positief is getest.

183 radiostations draaien tegelijk You'll Never Walk Alone

183 radiostations in Europa hebben vrijdag om 8.45 uur het nummer You'll Never Walk Alone gedraaid. Het idee kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die tijdens de coronacrisis nadruk wil leggen op saamhorigheid. Bekijk een compilatie.