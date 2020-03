Opmerkelijk Al vijf auto's te water in haven van Marseille door fout in navigatiesysteem Slideshow Infographic Video 8 x gedeeld Een Franse automobilist is maandag door een fout in zijn navigatiesysteem de haven van de Franse stad Marseille in gereden. Het was al de vijfde keer in vijf maanden tijd dat een bestuurder niet goed oplette en daardoor in het water terechtkwam, schrijven Franse media.