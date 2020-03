Een Franse automobilist is maandag door een fout in zijn navigatiesysteem de haven van de Franse stad Marseille in gereden. Het was al de vijfde keer in vijf maanden tijd dat een bestuurder niet goed oplette en daardoor in het water terechtkwam, schrijven Franse media.

De 56-jarige automobilist reed met zijn personenauto de Vieux-Port, de oude haven, in. De man wist via het raam zelfstandig uit de wagen te klimmen, waarna hij werd opgevangen door de toegesnelde brandweer.

Hij reed via een aflopende helling het water in, omdat zijn navigatiesysteem aangaf dat hij in een tunnel reed. De man had dit blijkbaar niet door. Vervolgens verdween de auto in het metersdiepe water. Volgens politiebronnen heeft het slechte weer mogelijk ook een rol gespeeld.

De man was volgens Franse media onderkoeld en in shock, maar mankeerde verder niets. De lokale politie waarschuwt dat het ongeval een "dramatische afloop" had kunnen hebben.

Om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen, wordt bij de verkeersveiligheidsdienst en politie melding gemaakt van de incidenten.