Een 91-jarige vrouw uit Hoogvliet heeft tachtig jaar na het oplossen van een rebus alsnog haar antwoord opgestuurd naar snoepwinkelketen Jamin. Omdat destijds vermoedelijk vanwege de Tweede Wereldoorlog geen winnaars waren bekendgemaakt, heeft de vrouw alsnog de hoofdprijs gewonnen.

De rebus met het antwoordformulier heeft jarenlang bij de vrouw in huis gelegen. Ze vond het papiertje met het antwoord, dat ze als elfjarig meisje in het voorjaar van 1940 had opgeschreven, onlangs terug bij het opruimen van haar flat.

De vrouw stuurde het formulier met het antwoord "Ik spaar ook waardebons van C. Jamin, want het zijn kleine papiertjes met een grote waarde" per post op naar het hoofdkantoor van Jamin.

Medewerkers van de van oorsprong Rotterdamse snoepketen hebben de archieven geraadpleegd en constateerden dat de winnaars nooit zijn bekendgemaakt. "Waarschijnlijk omdat niet veel later de Tweede Wereldoorlog uitbrak", aldus het bedrijf.

De vrouw is dinsdag thuis verrast met de hoofdprijs. Oorspronkelijk was dat een Erres-radiotoestel van 195 gulden. Maar omdat een authentiek exemplaar niet meer te verkrijgen was, heeft Jamin een "ietwat gereviseerde en gemoderniseerde" versie van de buizenradio aan de vrouw cadeau gegeven.