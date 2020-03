Het eerste kievitsei van 2020 is maandag gevonden in de Gelderse plaats Bruchem. Dat meldt de belangenorganisatie LandschappenNL.

De vondst van het Kievitsei werd volgens Landschapsbeheer Gelderland om 11.30 uur maandagochtend gemeld aan LandschappenNL. Volgens Landschapsbeheer Gelderland is het ei gevonden in een maisveld, in een nest waar nog een ei in lag.

Met de ontdekking van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen in 2020 begonnen. Afgelopen jaar werd het eerste kievitsei gevonden in de Friese gemeente de Fryske Marren. Het weidevogelseizoen begint ook dit jaar weer erg vroeg. Volgens Landschapsbeheer Gelderland moeten er nog veel landbouwwerkzaamheden plaatsvinden en is het belangrijk dat de vogels toch de kans krijgen om vroeg te beginnen met het leggen van eieren.

Het ei is gevonden door Jack van Dongen. Het zoeken van de kievitseieren is een traditie in Nederland. Omdat een kwart van de totale Europese populatie van vogels in Nederland broedt, is dit een belangrijk land voor het dier. Het is verboden om gevonden kievitseieren op te rapen.