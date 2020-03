Opmerkelijk Dief steelt lijkwagen met overledene erin in Los Angeles Slideshow Infographic Video 73 x gedeeld Een dief heeft dinsdagavond lokale tijd in de Amerikaanse stad Los Angeles een lijkwagen gestolen waar een grafkist met overleden persoon nog in lag. Inmiddels is de wagen weer teruggevonden, meldt de lokale politie donderdag.