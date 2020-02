Opmerkelijk Weigering kentekenplaat 'ik ben God' levert atheïst in VS 150.000 dollar op Slideshow Infographic Video 9 x gedeeld Een atheïst in de Verenigde Staten heeft deze week een rechtszaak gewonnen tegen de overheidsinstantie in de Amerikaanse staat Kentucky die kentekenplaten verstrekt aan particulieren. De man was een kenteken met de tekst 'Ik ben god' ontzegd en daarmee is zijn recht op vrijheid van meningsuiting ingeperkt, aldus de rechter.