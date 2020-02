Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Amerikaanse vrouw krijgt na 47 jaar ring terug die ze in Finland verloor

Een metaalwerker heeft in een Fins bos een ring gevonden, die 47 jaar eerder werd verloren door een Amerikaanse vrouw. De ring zat zo'n twintig centimeter diep in de grond.

De inmiddels 63-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Maine verloor de ring in 1973 in een winkelcentrum. Hoe het sieraad uiteindelijk in het bos belandde, is niet bekend. Doordat de ring een inscriptie had, kon de vinder uiteindelijk de vrouw contacteren.

Schilderij in Amerikaans museum blijkt onontdekt werk Rembrandt

Het schilderij 'Portret van een jonge vrouw' dat al jaren in het Allentown Art Museum in Pennsylvania hangt, blijkt een onontdekt werk van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn te zijn.

Lang werd gedacht dat het portret door een leerling van Rembrandt was gemaakt. Bij restauratiewerkzaamheden in New York werden echter penseelstreken ontdekt die overeen kwamen met ander werk van de schilder. Experts bevestigden dat het om een onontdekt werk van Rembrandt gaat.

Malariamedicijn uit 1934 werkt tegen door coronavirus veroorzaakte ziekte

Belgische onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat een malariamedicijn uit 1934 werkt tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus 2019-nCoV wordt veroorzaakt.

Het middel chloroquine bleek in 2004 ook al te werken tegen SARS. De onderzoeker die dit ontdekte, Marc van Ranst, vroeg zich af of het ook zou werken tegen COVID-19, wat na meerdere tests in Chinese ziekenhuizen ook zo bleek te zijn.

Laatste passagiers van cruiseschip Westerdam mogen naar huis

De laatste passagiers van het cruiseschip Westerdam die nog in Cambodja waren, mogen naar huis. Dit had eigenlijk al een week eerder moeten gebeuren, maar het werd uitgesteld toen één Amerikaanse passagier besmet bleek te zijn met het coronavirus 2019-nCoV. Zij had het schip al verlaten toen dit werd ontdekt. 39 Nederlandse passagiers van de Westerdam kwamen vrijdagochtend aan op Schiphol.

Van een ander cruiseschip, de Diamond Princess, mochten de passagiers deze week ook weer aan wal nadat zij twee weken in quarantaine aan boord moesten verblijven. Het schip ligt in Japan. Gedurende de week mochten passagiers in groepen het schip verlaten.

Nederlanders hebben geen toeristenvisum meer nodig voor bezoek Turkije

Nederlanders die voor maximaal negentig dagen Turkije willen bezoeken, hebben vanaf 2 maart geen visum meer nodig. Ook voor inwoners van Oostenrijk, België, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk heeft de Turkse regering de visumplicht afgeschaft.

Voorheen moesten toeristen een visum van ongeveer 32 euro aanschaffen om op vakantie te kunnen naar Turkije.

Originele cast Friends terug voor reünie

Na maandenlange geruchten is vrijdag bevestigd dat de originele cast van de comedy Friends terugkomt voor een reüniespecial.

De special zal in mei verschijnen op het nieuwe streamingplatform van HBO, HBO Max. Dit platform is dan nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar de rechten van HBO-series zijn in handen van VodafoneZiggo. Of zij de special gaan oppakken, is nog niet bekend.