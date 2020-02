De 63-jarige Debra McKenna uit de staat Amerikaanse staat Maine raakte in 1973 een ring kwijt in Portland. Ruim 47 jaar later kreeg ze bericht dat haar ring was teruggevonden in een bos in Finland.

De ring, die McKenna had gekregen van haar in 2017 overleden man, werd door een metaalwerker in Finland gevonden. Door het gebruik van een metaaldetector ontdekte de man de ring zo'n twintig centimeter onder de grond.

Doordat de ring een inscriptie had, kon de metaalbewerker de afkomst ervan achterhalen. Zo stond er in de ring: 'Morse High School, 1973, S M'. McKenna kreeg de ring van haar overleden man toen ze samen op deze school zaten. De Finse metaalbewerker besloot contact op te nemen met de alumni-vereniging van de Morse High School en kwam er zo achter dat de ring aan McKenna toebehoorde.

In gesprek met de Amerikaanse zender WGME zegt McKenna erg blij te zijn met de vondst van de ring. "Ik heb veel tranen gelaten toen ik erachter kwam dat iemand hem had gevonden en de moeite had gedaan om mij te vinden", aldus McKenna.

De 63-jarige vrouw uit Maine raakte de ring in 1973 kwijt in een winkelcentrum. Hoe de ring uiteindelijk in het Finse bos terechtkwam, is niet bekend.