Opmerkelijk Vuurwerkbom van 1.270 kilo in VS kleurt lucht rood en breekt wereldrecord 386 x gedeeld Een vuurwerkbom die dit weekend de lucht is ingegaan in de Amerikaanse staat Colorado gaat de boeken in als het zwaarste stuk vuurwerk dat ooit in de lucht is afgegaan, meldt AP maandag. Het gevaarte woog 1.270 kilo en vloog bijna 700 meter de lucht in, voordat een enorme ontploffing plaatsvond en de lucht rood kleurde.