Een vuurwerkbom die dit weekend de lucht is ingegaan in de Amerikaanse staat Colorado gaat de boeken in als het zwaarste stuk vuurwerk dat ooit in de lucht is afgegaan, meldt AP maandag. Het gevaarte woog 1.270 kilo en vloog bijna 700 meter de lucht in, voordat een enorme ontploffing plaatsvond en de lucht rood kleurde.

Het vorige record stamde uit 2018 en stond op naam van een vuurwerkbom die gelanceerd was in de Verenigde Arabische Emiraten. Die variant was bijna tweehonderd kilo lichter.

Het duurde meer dan zeven jaar voor de vuurwerkbom klaar voor gebruik was, vertelt Tim Borden, die meewerkte aan de ontwikkeling. In 2019 werd een eerste poging om het record in handen te krijgen uitgevoerd, maar die mislukte doordat het vuurwerk prematuur afging. De mortier die verantwoordelijk is voor de lancering, kreeg toen de volle laag.

Medewerkers van het Guinness World Records-boek hebben de ontploffing meegemaakt en na de tijd officieel een certificaat uitgedeeld aan Borden en zijn team.