Twee mannen in de Amerikaanse staat Florida zijn dinsdag op een opvallende manier door de mand gevallen toen zij een lading drugs probeerden te verstoppen. Het duo maakte gebruik van een tas waar de tekst 'Deze tas zit vol met drugs' op stond, schrijft AP.

Het tweetal werd aanvankelijk aan de kant gezet op een provinciale weg omdat ze te snel reden. Bij het noteren van de gegevens viel het de dienstdoende agent op dat een van hen in overtreding was van zijn proeftijd die hem was opgelegd na een celstraf.

Bij de daaropvolgende controle van de wagen stuitte de agent op de tas waarin hij daadwerkelijk drugs vond. Onder meer zakjes met cocaïne, MDMA-pillen, crystal meth, GHB en fentanyl werden in beslag genomen.

De 34-jarige mannen zitten vast op verdenking van drugssmokkel. De lokale politie grapt in een verklaring over het voorval: "Pas op, onze drugshonden kunnen lezen."