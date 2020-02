Het geografische middelpunt van de EU, aangemerkt met een rood-witte staaf, is zaterdag officieel verplaatst na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Een grasveld nabij het pittoreske dorp Gädheim in de Duitse deelstaat Beieren heeft nu de eer.

De staaf stond tot zaterdag in de Duitse gemeente Westerngrund, dat zo'n 56 kilometer noordwestelijker gelegen is. Sinds 2004 is het symbool niet meer uit Duitsland vertrokken; toen traden tien voornamelijk Oost-Europese landen toe tot de EU.

De burgemeester van Gädheim, Jürgen Götz, zegt in gesprek met persbureau AP dat hij blij en vereerd is "het geografische midden van de Europese Unie te zijn". Verder is hij somber omdat een land voor het eerst de EU verlaat.

De staaf is herkenbaar aan de ernaast geplaatste vlaggen van de EU, Duitsland en de lokale gemeente. De tachtig inwoners van Gädheim krijgen in de toekomst vermoedelijk te maken met toeristen die de trekpleister opzoeken.

Het geografische middelpunt wordt berekend door het Franse nationale cartografische instituut IGN.