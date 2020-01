In het Limburgse Bergen heeft donderdagochtend volgens de politie "een bijzondere diefstal" plaatsgevonden. Bij een kleine botsing tussen personenauto's heeft de bestuurder van een van de voertuigen de auto van een omstander gestolen. De wagen waar de dief uit stapte, bleek ook al gestolen.

De aanrijding vond rond 7.00 uur plaats, vertelt de politie. Twee auto's, waarvan er eentje eerder gestolen was in Duitsland, botsten op elkaar, waarna een derde auto tegen het gestolen voertuig reed.

Er was alleen materiële schade. Een vierde automobilist stopte bij het ongeluk om te kijken wat er gebeurd was. "Op dat moment stapte de bestuurder van de gestolen auto in de geparkeerde auto."

De gestolen auto is uiteindelijk aangetroffen in Well, een dorp in de gemeente Bergen. De bestuurder is niet aangetroffen.