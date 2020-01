Opmerkelijk Man met dertig telefoons in wielrenbroek opgepakt bij Amsterdams concert 62 x gedeeld De politie arresteerde vorige week dinsdag een 34-jarige Roemeen die dertig gestolen telefoons bij zich droeg tijdens een concert van Sum 41 in AFAS Live. De man had de goederen verstopt in een wielrenbroek, zo meldt de politie maandag.