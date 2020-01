De politie arresteerde vorige week dinsdag een 34-jarige Roemeen die dertig gestolen telefoons bij zich droeg tijdens een concert van Sum 41 in AFAS Live. De man had de goederen verstopt in een wielrenbroek, zo meldt de politie maandag.

Agenten waren al extra alert na het ontvangen van informatie van Belgische collega's. Een week eerder waren bij een concert van dezelfde band in Antwerpen namelijk al vijftig telefoons gestolen.

Er kon dan ook snel worden ingegrepen toen ook bij dit concert meldingen werden gedaan door mensen die hun telefoon kwijt waren. De politie heeft de deuren van AFAS Live gesloten en kon de man met behulp van een signalement oppakken.

De politie spreekt van een "bijzondere aanhouding", omdat de arrestant de telefoons had verstopt in een strakke wielrenbroek die hij onder zijn kleding droeg. Later deze week zal hij voor de snelrechter verschijnen. Tot die tijd blijft hij vastzitten.

Mensen die een concert bezoeken waarbij "veel gesprongen wordt", worden expliciet gewaarschuwd voor zakkenrollers.