Een Duitse rechter heeft vrijdag in hoger beroep bepaald dat de eigenaar van tv-kip Sieglinde een hogere schadevergoeding moet krijgen vanwege de bijzondere status die de hen had, meldt het Duitse persbureau DPA.

Sieglinde werd in 2017 doodgebeten door een hond, waardoor haar veelbelovende mediacarrière bruut ten einde kwam.

De eigenaar van de kip vroeg in eerste instantie een schadevergoeding van 4.000 euro aan de eigenaar van de hond, omdat hij zijn huisdier niet had aangelijnd. Echter geloofde het baasje van de hond niet dat zijn dier een beroemde kip had doodgebeten en daarom stapte hij naar de rechter. Daarin kreeg de man in eerste instantie ongelijk; het was Sieglinde de filmkip en niet één of andere onbeduidende legkip, oordeelde de rechtbank.

Desondanks verlaagde de rechtbank de schadevergoeding naar 307 euro, omdat de kip vrij rondliep over een erf toen zij werd gedood. De rechter vond dat Sieglindes eigenaar de hen beter had moeten beschermen tegen dit soort gevaar. Hiertegen ging de kipbezitter vervolgens in hoger beroep.

Een hogere rechter besloot vrijdag het schadebedrag te verhogen naar 615 euro, omdat die vond dat Sieglinde een wel heel bijzondere kip was geweest waarvoor niet zomaar een vervanger te vinden zal zijn. Zo verscheen de hen in meerdere Duitse televisieseries en was de kip bovendien goed getraind om voor de camera te verschijnen.

De specialiteit van Sieglinde was om uitzonderlijk lang te kunnen blijven zitten, zelfs wanneer er een auto op haar af kwam rijden. Voor haar kunsten verdiende de kip honderden euro's per dag op de set.

De kip op de foto is niet Sieglinde.