Opmerkelijk Politie in Florida rukt uit voor hulpgeroep van papegaai 109 x gedeeld Vier agenten in de Amerikaanse staat Florida hebben afgelopen weekend op een noodoproep gereageerd: een buurvrouw had hulpgeroep gehoord en vermoedde dat er een vrouw vastzat in een woning. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een vastgehouden persoon te gaan, maar om een papegaai.