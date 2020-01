De politie in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een opmerkelijke zaak toegeschoven gekregen: vorige week heeft een filiaal van de warenhuisketen Walmart gemeld dat er mogelijk expres bedwantsen zijn losgelaten in de winkel. Medewerkers hebben twee potjes met de insecten erin gevonden op de mannenafdeling.

Een van de potjes zat in de jaszak van een kledingstuk dat te koop was, het andere potje lag in de kleedkamer.

Hoewel de deksels op de potjes zaten, heeft de medewerker de beestjes rond zien kruipen over de afdeling. Nader onderzoek naar de insecten kon inderdaad bevestigen dat het gaat om bedwantsen.

De politie heeft maandag tegen de New York Times gezegd dat er wordt gezocht naar vingerafdrukken op de potjes. Er is nog geen motief voor het incident, hoewel het volgens de politie lijkt op een soort grap.

Bedwantsen, ook wel bekend als bedluizen, zuigen het bloed van mensen op en zijn met name in en rondom het bed te vinden. Hun beet kan tot flinke huidirritaties leiden. Bedwantsen kunnen zich snel vermenigvuldigen, waardoor ze zich in rap tempo kunnen ontwikkelen tot een plaag.