Drie agenten in de Amerikaanse staat Florida hebben afgelopen weekend op een noodoproep gereageerd: een buurvrouw had hulpgeroep gehoord en vermoedde dat er een vrouw vastzat in een woning. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een vastgehouden persoon te gaan, maar om een papegaai.

De veertigjarige vogel Rambo gilde "help, let me out" (help, laat me eruit), op een schrille toon. De buurvrouw van het dier twijfelde geen moment en belde het alarmnummer.

Op beelden van een bewakingscamera is vervolgens te zien hoe drie agenten de eigenaar van Rambo, die in de voortuin staat te klussen aan de auto van zijn vrouw, aanspreken. Pas als de politie de vogel ziet en hoort, druipen ze lachend af.

"Rambo roept soms om hulp. Dat heb ik hem geleerd toen ik nog jong was en Rambo in een kooi verbleef", zo zei de eigenaar van de papegaai later in een reactie. Ook de buurvrouw heeft inmiddels kennis mogen maken met het dier.