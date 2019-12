Opmerkelijk Eerste kerstboom in 'spookstad' in Oekraïne geplaatst sinds kernramp 26 x gedeeld De voormalig inwoners van de Oekraïense 'spookstad' Pripyat hebben voor het eerst sinds de kernramp in Tsjernobyl in 1986 weer een kerstboom geplaatst op het plein in het midden van de stad. In de boom hebben zij foto's opgehangen van hoe het leven er in de stad uitzag vóórdat de bewoners Pripyat halsoverkop moesten verlaten.