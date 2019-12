De Duitse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 27-jarige dronken man aangehouden, die met een elektrische step over een snelweg bij Keulen reed.

Volgens het Duitse persbureau dpa had de man zelfs nog een biertje in zijn handen. Een lokale politiewoordvoerder kan dat echter niet bevestigen tegen AFP. De steprijder is bestraft voor rijden onder invloed.

Rond 2.20 uur ontving de Keulse politie talloze telefoontjes van mensen die de man over de Duitse A4 hadden zien rijden. Binnen enkele minuten kwamen agenten de beschonken man tegen en "maakten zij een einde aan de onveilige situatie".

Volgens de politie kwam de bestuurder van de step per ongeluk op de snelweg terecht. Uit een alcoholtest bleek dat de man een alcoholpromillage van 1,3 in zijn bloed had. Dat is meer dan het dubbele van de toegestane hoeveelheid voor automobilisten.

Gebruik van elektrische steps hard gegroeid in Europa

De Duitse Autobahn staat bekend om zijn lange rechte stukken waar op sommige plekken geen snelheidslimiet geldt. Elektrische steps gaan meestal niet harder dan 25 kilometer per uur.

Het voertuig mag niet rijden op snelwegen of autowegen, maar regelmatig gaat het toch mis. Zo kwam een Fransman in augustus om het leven toen hij werd aanreden werd door een motor op een snelweg buiten Parijs.

Het gebruik van de zogenoemde e-scooters is sinds de zomer enorm toegenomen in Duitsland. Alleen al in Keulen rijden er ongeveer 40.000 van rond. Ook in München en Berlijn zijn ze populair, vooral onder toeristen. Inmiddels zijn er in allerlei Europese steden bedrijven, die ritjes met deelsteps aanbieden.

Ook in Nederland mag je op een elektrische step rijden. Dat is toegestaan zodra de step door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen is als bijzondere bromfiets.