De voormalig inwoners van de Oekraïense 'spookstad' Pripyat hebben voor het eerst sinds de kernramp in Tsjernobyl in 1986 weer een kerstboom geplaatst op het plein in het midden van de stad. In de boom hebben zij foto's opgehangen van hoe het leven er in de stad uitzag vóórdat de bewoners Pripyat halsoverkop moesten verlaten.

Op 26 april 1986 ontplofte een kernreactor in Tsjernobyl in de toenmalige Sovjet-Unie. Hierbij kwam zoveel radioactiviteit vrij dat een groot gebied in wat nu Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland is onbewoonbaar werd verklaard.

Dit gold onder meer voor Pripyat, een plaatsje in Oekraïne. Zoals zoveel steden in het gebied is ook Pripyat een spookstad geworden die tegenwoordig alleen nog wordt bezocht door toeristen die met een gids worden rondgeleid. Voor de ramp telde de stad meer dan 50.000 inwoners.

De gevolgen van de meltdown in de atoomcentrale waren enorm. Inwoners in een straal van meer dan 30 kilometer rond Tsjernobyl moesten worden geëvacueerd. Het ging om 135.000 mensen.

De evacuatie begon pas na 24 uur, mede doordat de Sovjet-autoriteiten in het begin maar weinig informatie over de ramp naar buiten wilden brengen.

De ramp kostte zeker duizenden mensen het leven

Door de explosie kwamen die dag 31 mensen om het leven. Maar het is nog steeds onduidelijk hoeveel mensen indirect door de straling zijn gestorven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat zeker vijfduizend mensen zijn gestorven aan de gevolgen van kanker en andere aandoeningen die de radioactiviteit veroorzaakt heeft.

De ramp kreeg het afgelopen jaar veel extra aandacht voor de HBO-hitserie Chernobyl, waarin de dagen van de meltdown tot in detail werden gereconstrueerd.