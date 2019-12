Een mobiele telefoon die in mei per ongeluk op een toetsenbord van een lokale ambtenaar in de Amerikaanse staat Utah viel, heeft de county met een enorm administratief probleem opgezadeld.

Door de tikfout die de gevallen telefoon veroorzaakte, staat nu in de administratie dat een veertig jaar oud huis een belastbare waarde heeft van 987 miljoen dollar (omgerekend 892 miljoen euro) in plaats van de pakweg 3 ton die het pand daadwerkelijk waard is.

Deze enorme overwaardering van het huis heeft grote gevolgen voor de rest van de county, omdat de gemiddelde waarde van huizen in dit gebied nu op 6 miljoen dollar staat geregistreerd.

Pas in oktober werd de fout opgemerkt, toen de belastingafdeling van de county opmerkte dat er wel erg veel opvallend hoge aanslagen waren opgesteld, meldt lokale krant Deseret News.

Veel departementen kampen nu met flinke tekorten

De aanslagen konden wel worden gecorrigeerd. Maar de begroting van de county voor dit jaar is al vastgesteld. Doordat rekening is gehouden met de te hoge bedragen, die dus niet worden geïnd omdat ze niet kloppen, kampen meerdere districten met flinke gaten in hun budget.

Diverse departementen in Wasatch County komen het komende jaar aardig wat geld tekort. De grootste klap moet de Wasatch County School District opvangen, die opeens met een tekort van ruim 4 miljoen dollar worstelt.

Belastingbetaler moet komende jaren compenseren

Ook de belastingbetaler in Wasatch County gaat het overigens merken, want de tekorten zullen de komende jaren moeten worden gecompenseerd. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid gebeuren door een hogere belastingaanslag voor de inwoners van de county in Utah.

De ambtenaren op de afdeling die de fout hebben gemaakt, zeggen de gang van zaken ernstig te betreuren. Zij gaan nieuwe controles inbouwen om te voorkomen dat het nogmaals zal gebeuren. De tikfout, en de gevolgen die daaruit voortkwamen, werden uiteindelijk pas na vijf maanden opgemerkt. "Een afwijking van bijna 1 miljard dollar had eerder opgemerkt moeten worden", bevestigt een woordvoerder.