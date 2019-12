Roberto Escobar, de broer van drugsbaron Pablo Escobar, verkoopt met zijn bedrijf een opvouwbare smartphone: de Escobar Fold 1. De Android-smartphone heeft uitgeklapt een scherm van 7,8 inch van plastic.

Escobar verkoopt het apparaat voor 349 dollar (omgerekend zo'n 315 euro) en zegt de smartphone wereldwijd te leveren. Een variant met 512 GB in plaats van 128 GB aan opslagcapaciteit kost 150 dollar meer.

De 72-jarige Escobar is de oudere broer van de in 1993 overleden Pablo Escobar. De broers richtten samen het Medellínkartel op, genoemd naar de gelijknamige stad in Colombia, voor de illegale handel in cocaïne.

Na een gevangenisstraf van twaalf jaar richtte 'El Osito' (Kleine beer) in 2014 het bedrijf Escobar Inc. op. Twee jaar later eiste het bedrijf 1 miljard dollar voor het zonder toestemming gebruiken van materiaal voor de tv-serie Narcos.

In september 2017 werd een scout van Netflix dood gevonden in Mexico toen hij op zoek was naar mogelijke filmlocaties voor het vierde seizoen van Narcos. Escobar waarschuwde Netflix vervolgens om niet zonder zijn toestemming in Colombia of Medellín te filmen.