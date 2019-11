Een stuk goud dat vrijdag in Utrecht uit een bestelbus is gevallen, is teruggevonden. Een eerlijke vinder heeft contact opgenomen met de politie. Het stuk goudlegering met een waarde van 235.000 euro is inmiddels herenigd met de eigenaar.

Het vindersloon voor het bijzondere object is 25.000 euro. De eigenaar had een advertentie geplaatst met de oproep om het goud af te geven bij de politie omdat het onverkoopbaar was.

Het vermoeden is dat de chauffeur van de bestelbus de zijdeur niet goed dicht had gedaan nadat hij de goudlegering had opgehaald bij de Koninklijke Munt. Het goud is waarschijnlijk op de Weg der Verenigde Naties uit het voertuig gevallen.

Agenten zijn bij de vinder langs geweest en hebben het goud in beslag genomen, schrijft de politie op Facebook. "De eigenaar heeft na het tonen van een bewijs van eigendom de goudstaaf teruggekregen".