Bij de condoleance van een begrafenis in het Duitse Wiethagen is per ongeluk spacecake geserveerd. Dertien personen die dachten dat ze normale cake aten, werden misselijk of duizelig, melden diverse Duitse media dinsdag.

De condoleance vond plaats in een restaurant in het dorp in het noorden van Duitsland. De spacecake werd meegebracht door de medewerker die verantwoordelijk is voor de cakes.

De medewerker vroeg haar achttienjarige dochter een cake te bakken, zoals ze wel vaker deed. Deze werd vervolgens in de vriezer bewaard. De moeder nam per ongeluk een ingevroren spacecake, die ook door de dochter was gemaakt, mee naar haar werk.

Gasten aten de spacecake zonder te weten dat er wiet in was verwerkt. Volgens Duitse media kregen dertien personen, onder wie de weduwe, te maken met symptomen als misselijkheid en duizeligheid. Een van hen zou door een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Meerdere personen gingen zelf naar de eerste hulp.

Het incident vond in augustus plaats, maar is uit respect voor de nabestaanden niet eerder door de politie naar buiten gebracht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de achttienjarige vrouw. Ze wordt onder meer verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en overtreding van de drugswet.