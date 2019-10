Opmerkelijk 'Appeltjesgroen' huis Den Helder moet van rechter nieuwe kleur krijgen 5 x gedeeld Het 'appeltjesgroene' huis in Den Helder moet worden overgeschilderd omdat de kleur te fel is, zo heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. De bewoonster, die haar huis in 2017 had geschilderd, heeft hiermee een kort geding tussen haar en de gemeente verloren.