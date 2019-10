Het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson moet een Amerikaanse man 8 miljard dollar betalen (7,3 miljard euro), omdat hij borsten ontwikkelde, terwijl hij het medicijn Risperdal gebruikte, schrijft BBC News woensdag. Het middel wordt bijvoorbeeld bij schizofrenie en bipolaire stoornissen voorgeschreven.

De man werd na een slepende rechtszaak door een jury in de staat Pennsylvania in het gelijk gesteld. Volgens zijn advocaten is hij onvoldoende gewaarschuwd voor de bijwerkingen van de medicijnen. Naar verluidt lopen er nog duizenden soortgelijke rechtszaken tegen de farmaceut.

De kans is echter klein dat het vonnis in hoger beroep standhoudt. Bij eerdere uitspraken werd Johnson & Johnson veroordeeld tot het betalen van bedragen rond 1 miljoen dollar. Volgens de recentste uitspraak moet Johnson & Johnson 10 procent van de omzet in 2018 afstaan.

Het Amerikaanse bedrijf noemt het vonnis "zeer buitenproportioneel" en heeft al aangekondigd de uitspraak aan te vechten.

Johnson & Johnson is eerder dit jaar ook al veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. Eind augustus besloot een rechter in de staat Oklahoma dat het bedrijf 572 miljoen dollar moest betalen vanwege de opiatencrisis in de Verenigde Staten.