Opmerkelijk Tv-schermen in Nieuw-Zeelandse sportwinkel tonen urenlang porno 67 x gedeeld Een filiaal van sportketen ASICS in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is in flinke verlegenheid gebracht. Op de tv-schermen in de winkel en etalage werd zondagochtend negen uur lang porno vertoond.